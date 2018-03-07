Фридман выходит из розничного бизнеса в Беларуси

Несколько недель назад сеть «Белмаркет», которую контролировал через инвесткомпанию «А1» российский миллиардер Михаил Фридман, начала рассылать «прощальные письма» клиентам. Новым владельцем ее магазинов стал белорусский ретейлер «БелВиллесден».

Информацию о продаже «Белмаркетов» хозяевам «Гиппо» и «МОМО», которыми называются известный в 1990- е годы нефтетрейдер Василий Ворфоломееву и его партнер Олег Барановский, «Ежедневнику» подтвердили несколько источников.

Один из создателей «Альфа-групп» Михаил Фридман появится в белорусской рознице в 2007 году через инвестиционную компанию «А1». Успешно выйдя в этом году из своего первого проекта на территории Беларуси (пивоваренной компании «Сябар», которая за несколько десятков миллионов евро будет продана Heineken Group), инвестор вложит деньги в розничную торговлю – в сеть «Белмаркет». В проекте на его начальной стадии также участвует Международная финансовая корпорация, которая из необходимых 88 млн долларов инвестирует в него 16 млн долларов.

Сначала «А1» делает ставку на приобретение крупных торгов, но результаты не впечатляют. Среди самых крупных приобретений «Белмаркеткомпани» - могилевские торговые предприятия «Арма» и «Восход», а также жодинская фирма «Меркурий и К». По бизнес-плану к концу 2011 года в составе сети должно было быть 128 магазинов, но в реальности будет меньше половины. В 2012 году «А1» заявит, что намерена «через два-три года выйти из проекта». На сегодняшний день в составе «Белмаркета» находится 71 магазин.

Компания «БелВиллесден», которая будет создана в 1999 году и сначала специализируется на дистрибуции рыбы и рыбной продукции, станет одним из пионеров гипермаркетизации страны. Она первым в Минске и вторым в стране (после «Баниара») запустит гипермаркет, открытие первого «Гиппо» на проспекте Рокоссовского в 2005 году будет проходить с участием Александра Лукашенко. В настоящий момент в сеть «Гиппо» входит 11 торговых объектов в Минске, Гомеле и Могилеве.

По оценкам экспертов, объединение «Гиппо» и «Белмаркетов» позволит создать четвертого оператора на розничном рынке (по обороту продуктами питания). Новая сеть вплотную приблизится к занимающей третье место «Короне». На первом и втором местах находятся с заметным отрывом, соответственно, «Евроопт» и Белкоопсоюз.