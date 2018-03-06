Под Светлогорском остановился целлюлозный завод

На стройке нового завода беленой целлюлозы около Светлогорска уже второй месяц ничего не делается. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды провело экологическую экспертизу и приостановило работы еще 17 января.

В ноябре 2017 года на заводе под Светлогорском, рядом с деревней Якимова Слобода, начались пусконаладочные работы. Местные жители тогда жаловались на вонь от выбросов с завода. 25 декабря здесь прошел стихийный митинг против завода. В нем участвовало около 200 человек. Еще раньше, в 2012 году, светлогорцы собрали свыше 10 тысяч подписей против возведения в городе нового химического предприятия, сообщает Радио Свобода.

В своем ответе жителям Якимовой Слободы Минприроды подтверждает, что предприятие не смогло обеспечить «обезвреживание зловонных запахов».

По словам Елены Маслюковой из правозащитного центра «Весна», работы на заводе не возобновятся, пока там не исправит все неполадки.

«А неполадок там столько, что у нас впечатление, что он совсем работать не будет», - сказала Маслюкова Свободе.

В пресс-службе концерна «Беллесбумпром» сказали, что неполадки на заводе пока не исправляют, так как вся компания «САМС» - генеральный подрядчик из Китая - уехала на празднование китайского Нового года. По словам Ружены Новицкой, пресс-секретаря концерна, это традиционное празднование для сотрудников компании.

"Сейчас мы ждем их возвращения. Надеюсь, когда они вернутся, восстановят работы», - сказала Новицкая.

Когда точно возобновятся работы, неизвестно. В этом году по восточному календарю Новый год пришелся на 16 февраля - это больше двух недель назад.

«Они нам не сообщают, когда возвращаются, - сказала Новицкая. - Они же люди свободные, мы не можем ими управлять. Выехали - обещали вернуться».

Новый завод собирались открыть еще 7 ноября 2017 года. Но компания-подрядчик не выполняет сроков контракта. Заказчика - Светлогорский целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК) - может влиять на строителей только через иски и штрафные санкции.

Белорусские рабочие не остались без работы, хотя завод беленой целлюлозы и не работает. Как пояснила Ружена Новицкая, новый завод пока не передан в эксплуатацию Светлогорского ЦБК, и местные рабочие здесь не устроены: они только учились и стажировались.

«Сейчас они заняты на старом производства. Когда заработает новая, они будут туда переведены. Какое-то время будут работать вместе с китайскими специалистами. Так делается на всех предприятиях. По крайней мере в течение первого года», - сказала Новицкая.