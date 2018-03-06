В руководстве США растет противостояние вокруг повышения пошлин на металлы

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Пол Райан выступил с категоричной позицией против инициативы президента-республиканца Дональда Трампа существенно повысить пошлины на импортируемую сталь и алюминий. Соответствующее заявление распространила в понедельник пресс-секретарь спикера Палаты представителей Эшли Стронг.

"Мы чрезвычайно обеспокоены последствиями торговой войны, и настоятельно призываем Белый дом не продвигать этот план. Новый закон о налоговой реформе укрепил экономику, и мы, конечно, не хотим поставить под угрозу эти достижения", - отмечается в заявлении.

Как подчеркивается в документе, "администрация и конгресс должны работать совместно" в вопросах торговой политики. Ранее сообщалось, что спикер Пол Райан не поддержал этой инициативы президента, однако он не занимал жесткой позиции, выразив надежду, что Трамп изучит другие подходы, прежде чем идти этим путем.

На прошлой неделе глава Белого дома озвучил инициативу ввести дополнительные таможенные пошлины на импорт стали (на 25%), а также алюминия (на 10%). Это предложение американского президента встретило шквал критики на мировых рынках. В том числе, негативную реакцию высказал МВФ.