Последнее обновление: 06.03.2018 11:51

В Беларуси упростили требования к сдаче в аренду жилья физлицами

Указом № 103 от 5 марта 2018 года упрощены требования к сдаче в аренду жилых помещений физическими лицами.

"Документом для нормативного закрепления подходов к стимулированию деловой активности граждан упрощаются требования, установленные жилищным законодательством, к форме договоров о предоставлении принадлежащих физическим лицам жилых помещений, садовых домиков и дач для краткосрочного проживания иным физическим лицам. Теперь они могут заключаться как в письменной, так и в устной форме", - говорится в комментарии к документу.

Одновременно исключена обязанность регистрировать такие сделки в местных исполнительных и распорядительных органах.

blog comments powered by Disqus
<Февраль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627281234
567891011
Март 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627281234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование