В Беларуси упростили требования к сдаче в аренду жилья физлицами

Указом № 103 от 5 марта 2018 года упрощены требования к сдаче в аренду жилых помещений физическими лицами.

"Документом для нормативного закрепления подходов к стимулированию деловой активности граждан упрощаются требования, установленные жилищным законодательством, к форме договоров о предоставлении принадлежащих физическим лицам жилых помещений, садовых домиков и дач для краткосрочного проживания иным физическим лицам. Теперь они могут заключаться как в письменной, так и в устной форме", - говорится в комментарии к документу.

Одновременно исключена обязанность регистрировать такие сделки в местных исполнительных и распорядительных органах.