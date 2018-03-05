Назарбаев предложил в 10 раз снизить налоги для бедных казахстанцев

Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил на совместном заседании обеих палат парламента страны.

Президент предложил в 10 раз снизить налоги для граждан, которые получают низкую зарплату.

«Для поддержки казахстанцев, получающих относительно низкую зарплату, с 1 января 2019 года предлагаю снизить налоговую нагрузку в десять раз и облагать их налогом в размере 1 процента», - цитирует Назарбаева Tengrinews.

По оценкам Назарбаева, эта мера повысит доходы порядка двух миллионов жителей страны. «У не менее одной трети наемных работников страны — это более двух миллионов человек — вырастет заработная плата без увеличения нагрузки на работодателей», - сказал Назарбаев.

Лидер Казахстана добавил, что в будущем в республике может быть введена прогрессивная шкала подоходного налога.