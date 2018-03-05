Власти Китая сократят мощности по производству стали и угля

Власти Китая в 2018 году сократят производство стали еще на 30 миллионов тонн, а угля на более чем 150 миллионов тонн в рамках реформы по сокращению избыточных мощностей, говорится в докладе о работе правительства, с которым в скором времени выступит премьер КНР Ли Кэцян.

"В этом году мы сократим производство стали примерно на 30 миллионов и более 150 миллионов тонн угля", — говорится в распространённом в понедельник документе.

Власти Китая ранее объявили о проведении так называемой реформы сферы предложения в промышленных секторах с переизбытком производственных мощностей, в которых предложение значительно превышает спрос. Эксперты отмечают, что эта политика уже привела к снижению цен, что, с одной стороны, удерживает низкий уровень инфляции, а с другой — ведет к банкротству предприятий и сокращению рабочих мест. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выполнит все свои обязательства по сокращению избыточных мощностей в этих секторах.

В 2017 году власти Китая уже сократили производство стали на 50 миллионов тонн, а угля — на 150 миллионов тонн.