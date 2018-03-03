Энергоатом будет использовать американские модульные реакторы

НАЭК Энергоатом и американская Holtec International подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в использовании малых модульных реакторов SMR-160 в Украине.

Как сообщает пресс-служба Энергоатома, целью подписания документа является не только лицензирование в Украине технологии SMR-160 и дальнейшее строительство этих реакторов на АЭС Украины, но и частичная локализация производства оборудования для SMR-160 на украинских предприятиях.

Таким образом, сотрудничество между Энергоатомом и Holtec International должно способствовать становлению Украины как ведущего мирового экспортера реакторных систем, конструкций и компонентов для малых модульных реакторов.

Благодаря использованию пассивных систем безопасности реактора SMR-160 способны обеспечить новый качественный уровень безопасности эксплуатации АЭС, сказано в меморандуме, пишет LIGA.net.

Также создан совместный координационныйо комитет Энергоатома и Holtec International. Его первоочередной задачей станет оценка нормативной документации, используемой для разработки проекта SMR-160 с целью внедрения этой документации в Украине.

Следующей задачей комитета станет оценка инфраструктуры ядерной промышленности Украины и подготовка совместных предложений по локализации производства оборудования SMR-160 в Украине.

Как отметили в Энергоатоме, технология малых модульных реакторов (ММР) признана одним из наиболее перспективных направлений в строительстве атомных электростанций. ММР имеют значительно более высокий уровень безопасности по сравнению с традиционными типами реакторов за счет отсутствия в них оборудования, которое требует внешнего электроснабжения, а также за счет других систем пассивной безопасности.

Holtec International - один из мировых лидеров по разработке малых модульных реакторов, а также ведущий мировой разработчик технологий и производителем оборудования для транспортировки и хранения отработанного ядерного топлива.