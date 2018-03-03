В Чехии хотят ввести минимальную норму отечественной продукции в магазинах

Чешский минсельхоз намерен законодательно ввести обязательную норму минимального ассортимента отечественной продукции в магазинах, прежде всего это касается ритейлерских сетей, заявил журналистам глава ведомства Йиржи Милек.

"Эта обязанность должна затронуть, главным образом, крупнейшие торговые сети", - сказал министр.

Напомнив, что ранее об этом говорил в 2016 году один из его предшественников, указывая на минимальную норму в 66-80% отечественных продуктов для ритейлерских сетей, Милек сказал, что об уровне лимита необходимо провести дискуссию со специалистами и законодателями.

"Конечно, необходимо было бы при этом сохранить определенные исключения для специализированных магазинов, например, продающих французские сыры или иного рода продукцию", - уточнил Милек.

При этом министр подчеркнул, что будет необходимо разработать и четкое представление о том, что такое "чешский продукт", чтобы под эту категорию не попадали товары, завезенные из-за рубежа, но расфасованные в Чехии.

В свою очередь президент Союза торговли и туризма республики Марта Новакова, реагируя на предложение главы минсельхоза, заявила, что реализовать данную идею будет весьма непросто, поскольку неясна реакция на нее контрольных органов Евросоюза.