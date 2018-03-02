Последнее обновление: 02.03.2018 17:52

Лукашенко назвал рост цен главной проблемой для населения

Рост цен является проблемой номер один для населения Белоруссии, заявил Лукашенко, заслушивая отчет правительства, Нацбанка, местных органов власти об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста.

"Людям все равно, какая у нас в стране средняя инфляция. Они делают выводы по ценам на товары, которые покупают каждый день. А там рост как минимум на 8-10% за год. А если услуги сюда добавить, то и больше, а не 4,5% или 6%. Поэтому рост цен для населения по-прежнему является проблемой номер один", - цитирует пресс-служба слова Лукашенко.

При этом он потребовал от Нацбанка сократить инфляционные ожидания в республике.

Лукашенко также потребовал от правительства обеспечить в 2018 году среднюю месячную зарплату в стране выше тысячи белорусских рублей (более 500 долларов). Номинальная начисленная зарплата в Беларуси, по версии официальной статистики, в декабре составила 995,3 белорусского рубля.

"В декабре вышли примерно на тысячу рублей. В январе зарплата упала, понятно, прогуляли полмесяца практически, отдыхали, Новый год праздновали. Февраль — короткий месяц. Но к концу первого квартала ваша задача — восстановить тысячу рублей, а в течение года — превзойти этот показатель", - заявил Лукашенко.

По его мнению, увеличить данный показатель следует за счет повышения для категории работников с низкой зарплатой. Речь идет, в частности, об учителях, врачах, работниках детских садов, а также социальной сферы и области культуры.

"Вы же буквально выдавили из предприятий эту среднюю тысячу в конце года. Но две трети населения практически этой зарплаты не видели. У половины — ниже 650 рублей. А 10% населения страны смогли заработать не более 300 рублей. Это жители в районах, где альтернативы в плане трудоустройства нет", - сказал он.

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