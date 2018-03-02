Президентом Армении стал экс-посол Армен Саркисян

Парламент Армении путем тайного голосования избрал президентом республики бывшего премьер-министра, посла в Великобритании Армена Саркисяна, который был единственным кандидатом на эту должность.

За его кандидатуру проголосовали 90 депутатов, против - 10, один бюллетень признан недействительным. Для избрания кандидату в президенты необходимо было получить минимум 79 голосов из 105.

Кандидатура А.Саркисяна на пост президента была выдвинута фракциями правящей Республиканской партии (РПА) и Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" (АРФД).

Полномочия действующего президента Армении Сержа Саргсяна завершаются 9 апреля.

В соответствии с новой Конституцией президент избирается сроком на семь лет.

Новый президент Армении вступит в полномочия 9 апреля. В тот же день правительство уйдет в отставку.

Со вступлением в должность нового президента страна полностью перейдет к парламентской форме правления.