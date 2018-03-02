Последнее обновление: 02.03.2018 11:59

Венесуэльские власти разрешили оплачивать авиабилеты криптовалютой "петро"

Венесуэльские власти разрешили авиакомпаниям продавать билеты за криптовалюту "петро", сообщил в четверг глава государственного управления по активам в криптовалюте Карлос Варгас.

"В соответствии с инструкциями президента Николаса Мадуро авиакомпаниям разрешается реализовывать билеты на национальные и международные рейсы в "петро" и других криптовалютах", - написал Варгас в Twitter.

До этого продажа авиабилетов в Венесуэле разрешалась только в боливарах, что серьезно ударяло по коммерческим интересам самих перевозчиков из-за гиперинфляции в стране, многие их них вообще отказались от полетов в Каракас.

Венесуэла 20 февраля выпустила свою обеспеченную нефтью криптовалюту "петро". Тогда же президент Мадуро заявил, что объем предварительных продаж "петро" достиг 735 миллионов долларов. Таким образом, Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти.

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