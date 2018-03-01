Ракеты Путина уронили курс российского рубля

Рубль подешевел на Московской бирже в четверг на фоне снижения цен на нефть и послания Владимира Путина Федеральному собранию, в котором президент констатировал новый виток гонки ядерных вооружений.

В ходе торгов курс доллара поднимался на 54 копейки, до отметки 56,8925 рубля, максимальной за две недели. Слабеющий на форексе евро прибавил меньше: к 16.34 сделки с расчетом завтра заключались по 69,14 рубля с ростом курса на 38 копеек, пишет finanz.ru.

Очередное выступление Путина стало рекордным по продолжительности и воинственности: из 2 часов речи в Георгиевском зале Кремля 49 минут президент посвятил противостоянию с США и новым образцам российского оружия.

Госпрограмма вооружений, стоившая налогоплательщикам 20 триллионов рублей, дала на выходе беспилотные подводные аппараты с ядерными боезарядами, 80 новых баллистических ракет, более 100 ракет для атомных подлодок, гиперзвуковое и даже лазерное оружие.

"Просто фантастика", - сказал Путин, демонстрируя слайды на гигантском экране: "количество носителей высокоточного оружия большой дальности увеличилось более чем в 12 раз, а крылатых ракет - более чем в 30 раз".

К новой ядерной гонке Россию толкнул Вашингтон, объяснил он: выйдя из договора по ПРО и активно развивая систему противоракетной обороны в Азии и Европе, США угрожали "девальвировать ядерный потенциал" РФ, перекрыв все траектории российских баллистических ракет.

С новым же оружием Кремль сможет дать "мгновенный ответ" на агрессию: согласно военной доктрине, ядерный удар Москва может нанести даже в случае неядерного нападения, если "под угрозу поставлено само существование государства", напомнил Путин.

Оружию Путин посвятил почти вдвое больше времени, чем экономике: почти часовая демонстрация ракет вызвала удивление, говорит главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой: вряд на таком фоне, когда отношения с Западом уже на дне, инвесторы "купят" экономические обещания Путина, которые включают ускорение, технологический прорыв и борьбу с бедностью.

"Геополитические риски останутся ключевыми для инвесторов", - предупреждает Полевой.

В ближайшие дни рубль продолжит дешеветь, соглашается аналитик Nordea Денис Давыдов: на курс давят сильный доллар, и падающая нефть.

Накануне Минэнерго США сообщило, что добыча в стране вышла на новый исторический рекорд в 10,283 млн баррелей в сутки, а внутренний спрос оказался меньше предложения: в хранилищах в ожидании покупателей осталось 3 млн баррелей сырой нефти и 2,5 млн баррелей бензина.

Под давлением статистики сорт Brent подешевел на 2,6% в среду и еще 0,8% в четверг: контракты с поставкой в мае торгуются на 17.05 мск по 64,17 доллара за баррель.

Наращивание производства сырой нефти в Штатах угрожает стать серьезным испытанием для дальнейшего роста цен, предупреждает Давыдов, тогда как доллар продолжит крепнуть на ожиданиях ужесточения политики ФРС.

Выступая в сенате во вторник, новый глава Федрезерва Джером Пауэлл не исключил, что процентная ставка в этом году будет повышена четыре раза вместо трех.

"Курс доллара с большой вероятностью оттолкнется от минимумов и будет двигаться 58 рублям, а затем к 60 рублям за доллар", - говорит аналитик Алор Брокер Кирилл Яковенко. Цены наиболее ликвидных ОФЗ падают третий день пордяд вместе с рублем. А значит, "интерес к рублевым активам постепенно падает", добавляет он.