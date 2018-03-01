Лукашенко будет контролировать строительство моста между Житковичами и Туровым

Лукашенко поручил в текущем году построить новый мост между Житковичами и Туровом.

"К сожалению, что было построено в советские времена, эти мосты имеют проблемы. Плохо, что это неожиданно произошло. За этот год новый мост должен быть там построен", - поручил Лукашенко 1 марта во время встречи с заместителем премьер-министра Михаилом Русым.

По его словам, он сам часто бывает в этом регионе.

"Это негоже будет, если президент туда приедет, а люди будут жаловаться. Они понимают, что беда произошла. Всякое бывает, но люди не должны страдать, - подчеркнул он. - Надо организовать подвоз до Турова, Житковичей, чтобы люди могли перемещаться. Сделать все, чтобы люди могли переходить через речку, хотя бы те, которые на работу едут. За год мост должен быть восстановлен".

Лукашенко сказал, что намерен посетить этот район весной и проконтролировать эти вопросы.

"Не дай бог, люди начнут жаловаться, что мы не соприкоснулись с этой проблемой, - предупредил он. - У меня этот вопрос на контроле. Но это твоя родина, и в Год малой родины ты не должен от этого отвернуться".

Лукашенко также поручил проверить состояние других похожих мостов в стране.

"Не надо ждать, пока опять где-то что-то лопнет или треснет. Надо укреплять, переделывать эти мосты, может быть, еще дополнительные опоры подвести. Но так, чтобы они держались и служили. А так мы сейчас поограничиваем движение, потом закроем мосты, и люди будут за 300 км ездить. Это же не дело", - заявил он.