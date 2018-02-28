Последнее обновление: 28.02.2018 16:01

Официальная безработица в Беларуси составила в январе 0,5%

В январе уровень зарегистрированной безработицы в Беларуси составил 0,5% от численности рабочей силы, сообщает Национальный статкомитет.

По данным Минтруда, численность зарегистрированных безработных на конец января 2018 года составила 23,8 тыс. человек (на конец 2017 года - 22,9 тыс.).

Всего в экономике республики в январе 2018 года было занято 4 млн 340,8 тыс. человек.

Соотношение принятых работников и уволенных по итогам января сложилось на уровне 95,6% (45,9 тыс. человек против 48 тыс.). В январе 2017 года это соотношение составляло 89,6%, в декабре 2017 года - 91,3%.

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