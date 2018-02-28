Рост производственной активности Китая замедлился до минимума с июля 2016 года

Рост китайского производственного сектора замедлился сильнее ожидаемого в феврале и стал минимальным с июля 2016 года, поскольку недельное празднование Нового года по лунному календарю приостановило деловую активность, а усиление борьбы с загрязнением окружающей среды ограничило объем фабричного производства.

Официальный Индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственного сектора Китая в феврале опустился до 50,3 пункта по сравнению с 51,3 пункта в январе. Однако он остался выше отметки 50 пунктов, отделяющей рост от снижения.

Таким образом, сектор продолжил расширяться 19-й месяц кряду, однако замедление роста может стать поводом для беспокойства лидеров страны, которые готовятся к началу сессии Всекитайского собрания народных представителей на следующей неделе, на которой Пекин озвучит экономические цели на текущий год.

Опрошенные аналитики прогнозировали, что показатель PMI составит 51,2 пункта.