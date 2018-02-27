Последнее обновление: 27.02.2018 17:41

Нафтогаз из-за морозов возобновил импорт газа из ЕС

НАК "Нафтогаз Украины" для обеспечения сбалансированной работы на период похолодания возобновил импорт газа из Словакии и Венгрии. Об этом в комментарии журналистам сказал главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Мы дополнительно добавили 12 млн в сутки. Из Словакии и немного из Венгрии", - рассказал Витренко.

По его словам, импорт обновлен для обеспечения сбалансированной работы на период похолодания в Украине.

Он также отметил, что, несмотря на ограниченные сроки поставки, НАК не планирует пересматривать цену на газ для промышленности.

"Мы ожидаем, что холода сейчас спадут. Нам не хватало, чтобы покрыть само пиковое потребление", - прокомментировал Витренко.

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