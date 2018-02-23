Последнее обновление: 23.02.2018 18:01

ЕС продлил оружейное эмбарго в отношении Беларуси на год

Евросоюз продлил до 28 февраля 2019 года действие оружейного эмбарго в отношении Беларуси и индивидуальных санкций в отношении четырех человек.

"Совет решил продлить на год, до 28 февраля 2019 года, ограничительные меры против Беларуси. Они включают эмбарго на оружие и средства, которые могут использоваться для внутренних репрессий, а также заморозку средств и запрет на въезд на территорию ЕС в отношении 4 человек, вовлеченных в дела об исчезновении двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста при неясных обстоятельствах в 1999 и 2000 годах", - говорится в сообщении Совета ЕС.

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