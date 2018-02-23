Последнее обновление: 23.02.2018 12:37

Польша модернизует экономику для улучшения качества воздуха

Польша запускает программу энергетической модернизации для улучшении качества воздуха, заявил в четверг премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Варшаве.

В четверг Европейский суд признал вину Польши в невыполнении норм по качеству воздуха. Главной причиной этого стало то, что основным топливом для электрогенерации в Польше является уголь.

"Я хотел бы, чтобы наши дома были теплее. Чтобы они были более теплыми, их нужно утеплить. Мы вышли сегодня с программой осуществления энергетической модернизации — это уменьшение загрязнения воздуха и одновременно увеличение возможности утепления домов граждан", - сказал Моравецкий.

"Наша цель — добиться того, чтобы воздух в Польше был чистым. Сегодня мы делаем первый смелый шаг", - добавил он.

Говоря о возобновляемых источниках энергии, он отметил, что Польша в свое время была вынуждена строить энергетику на угле, так как понесла большой ущерб во Второй мировой войне и не могла выделять достаточно денег на развитие этой сферы.

При этом он заявил, что Польша полна решимости выполнить требование ЕС по выработке 20% энергии возобновляемыми источниками к 2020 году. "Мы на очень хорошем пути для того, чтобы это выполнить", - сказал премьер.

В свою очередь заместитель министра предпринимательства и технологий Петр Вожный заявил, что в ближайшее время в Польше будут введены требования к качеству топлива, которые главным образом будут касаться угля.

blog comments powered by Disqus
<Январь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Февраль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627281234
567891011
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование