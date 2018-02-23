Польша модернизует экономику для улучшения качества воздуха

Польша запускает программу энергетической модернизации для улучшении качества воздуха, заявил в четверг премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Варшаве.

В четверг Европейский суд признал вину Польши в невыполнении норм по качеству воздуха. Главной причиной этого стало то, что основным топливом для электрогенерации в Польше является уголь.

"Я хотел бы, чтобы наши дома были теплее. Чтобы они были более теплыми, их нужно утеплить. Мы вышли сегодня с программой осуществления энергетической модернизации — это уменьшение загрязнения воздуха и одновременно увеличение возможности утепления домов граждан", - сказал Моравецкий.

"Наша цель — добиться того, чтобы воздух в Польше был чистым. Сегодня мы делаем первый смелый шаг", - добавил он.

Говоря о возобновляемых источниках энергии, он отметил, что Польша в свое время была вынуждена строить энергетику на угле, так как понесла большой ущерб во Второй мировой войне и не могла выделять достаточно денег на развитие этой сферы.

При этом он заявил, что Польша полна решимости выполнить требование ЕС по выработке 20% энергии возобновляемыми источниками к 2020 году. "Мы на очень хорошем пути для того, чтобы это выполнить", - сказал премьер.

В свою очередь заместитель министра предпринимательства и технологий Петр Вожный заявил, что в ближайшее время в Польше будут введены требования к качеству топлива, которые главным образом будут касаться угля.