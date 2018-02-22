Henkel представила осторожный прогноз на 2018 год из-за снижения продаж товаров для красоты

Немецкая Henkel в четверг представила осторожный прогноз на 2018 год, поскольку снижение продаж в подразделении товаров для красоты ударило по результатам производителя продукции по уходу за волосами Schwarzkopf.

Компания, которая среди прочего производит порошок Persil и клей и герметики под брендом Loctite, ожидает роста скорректированной прибыли на привилегированную акцию на 5-8 процентов в 2018 году, учитывая сохраняющееся давление курса валюты. При этом рост органических продаж должен составить 2-4 процента.

Прибыль Henkel до уплаты процентов и налогов (EBIT), скорректированная с учетом разовых статей баланса, в четвертом квартале выросла на 5 процентов до 801 миллиона евро ($982,67 миллиона), не дотянув до прогноза опрошенных Рейтер аналитиков на уровне 805 миллионов.

Продажи составили 4,9 миллиарда евро, указав на органический рост на 3,2 процента и совпав с усредненным прогнозом аналитиков.

Henkel сообщила, что выплатит дивиденды в размере 1,79 евро на привилегированную акцию против консенсус-прогноза на уровне 1,75 евро.

Продажи в подразделении товаров для красоты снизились на 1 процент.