Тысячи французских фермеров отправляются к Елисейскому дворцу

Тысячи французских фермеров собираются в Меце, в департаменте Мозель на северо-востоке страны (около 300 км от столицы), чтобы отправиться в Париж на встречу с президентом страны Эммануэлем Макроном.

Встреча состоится в четверг в Елисейском дворце.

«На встрече будут обсуждаться те проблемы, которые сейчас остро стоят перед французскими фермерами, прежде всего перед молодыми. В частности о распределении финансовой помощи молодым фермерам, содействии в погашении задолженностей, возникших в период между 2009 и 2014 годами во время спада в отрасли», - обрисовали перспективы визита к Елисейскому дворцу в префектуре Меца.

Встреча с фермерами состоится накануне начала международной сельскохозяйственной выставки в Париже Salon International de l'Agriculture, которая продлится с 24 февраля до 4 марта.

Ожидается, что в субботу выставку посетит президент Франции, на следующей неделе в течение трех дней на выставке будет работать премьер-министр страны Эдуар Филипп с представителями правительства.

Сейчас французские фермеры также обеспокоены изменениями, касающимися реформирования сельскохозяйственного сектора, в частности планов правительства сократить количество земельных угодий, которые имеют право на субсидии ЕС. Уточнено, что в департаменте Жер на юго-западе Франции, уже несколько недель фермеры протестуют против сокращения субсидирования.