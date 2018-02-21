Работы по монтажу арматуры и укладке бетона на БелАЭС выполнены на 91%. Такая информация прозвучала во время итоговой коллегии Министерства энергетики.

Всего на объектах Белорусской АЭС смонтирован 91% арматуры (144 тыс. т) и уложено 91% бетона от общего объема (1081 тыс. куб.м). Работы ведутся по графику на 125 из 130 объектов станции, пишет БелТА.

Сооружение первого энергоблока Белорусской АЭС находится на этапе завершения общестроительных работ, проводятся тепломонтажные и электромонтажные работы. Одним из ключевых событий при сооружении АЭС является пролив на открытый реактор (пролив технологических систем на разуплотненный реактор), на блоке №1 он начат в декабре 2017 года.

На втором энергоблоке Белорусской АЭС достигнута высокая степень строительной готовности, приступили к монтажу основного оборудования. В декабре 2017 года в здании реактора блока №2 смонтирован корпус реактора.

Численность строительного персонала - более 6 тыс. человек.

Белорусская АЭС строится по типовому российскому проекту АЭС-2006 так называемого нового поколения "3+" вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года, второй - в июле 2020-го.