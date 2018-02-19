Минфин РБ рассчитывает вернуться к переговорам с МВФ в 2020-2021 годах

Министерство финансов рассчитывает вернуться к переговорам с МВФ по новой кредитной программе в 2020-2021 годах. Об этом заявил первый заместитель министра финансов Максим Ермолович в журнале "Финансы, учет, аудит".

"Моя личная позиция состоит в том, что такой вариант финансовой поддержки (кредитная программа МВФ) выглядит крайне выгодным для Беларуси и должен рассматриваться в числе приоритетных. Пусть соответствующие переговоры приостановлены, но программа сотрудничества с МВФ сохраняет свою актуальность. Полагаю, реализация комплекса мер экономической политики правительством и Нацбанком позволит в среднесрочной перспективе обеспечить тот необходимый объем структурных изменений, который ожидают от нас в МВФ", - подчеркнул первый замминистра, которого цитирует БелТА.

По его словам, после того, как анонсированные реформы будут реализованы, появится возможность вернуться к полномасштабным переговорам с Международным валютным фондом о начале новой программы заимствований.

"Как мне кажется, такой возврат состоится в 2020-2021 годах. К этому времени Беларусь уже внедрит новые механизмы управления государственным сектором, создаст условия для эффективного развития частных организаций, реализует меры по улучшению инвестиционного климата и совершит иные необходимые шаги (например, в части тарифов на услуги ЖКХ", - пояснил он.