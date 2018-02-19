Тягачи класса Евро-6 в Беларусь разерешили ввозить на льготных условиях

Тягачи экологического класса 6 освобождаются в 2018 году от уплаты утилизационного сбора при ввозе в Беларусь и помещении под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Согласно указу № 67 «О мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов», к данной категории относятся тягачи седельные 2018 года выпуска с полной массой свыше 12 тонн, но не более 20-ти, а также моторный транспорт 2018 года выпуска для перевозки грузов с полной массой более 20 тонн, но не более 50-ти.

Ожидается, что это решение позволит создать условия для развития международных перевозок грузов отечественными автоперевозчиками.