России могут отказать в инвестиционном рейтинге из-за слабости экономики

Россия получила передышку в череде санкций со стороны США, но этого может оказаться недостаточно, чтобы убедить рейтинговые агентства повысить ее рейтинг до инвестиционного уровня.

Экономический рост в прошлом году был разочаровывающим, а корпоративное кредитование стагнирует, заявил Bloomberg Карен Вартапетов, аналитик агентства S&P Global Ratings, которое должно пересмотреть кредитный рейтинг РФ 23 февраля.

S&P понизило оценку кредитоспособности РФ до "мусорной" категории в 2015 году после обвала цен на нефть и введения санкций США и Европы в связи с кризисом в Украине.

"Дальше вопрос положительных триггеров, - сказал Вартапетов. - Это повышение темпов экономического роста и снижение проблем в банковской системе".

России достаточно повышения от одного из агентств, S&P или Moody’s Investors Service, чтобы вернуться в число стран инвестиционной категории. В этом случае приток средств в долговые обязательства страны со стороны фондов, отслеживающих основные индексы еврооблигаций развивающихся рынков, мог бы превысить 2 млрд долларов, подсчитали стратеги Societe Generale.

Угроза ужесточения санкций все еще существует, если Конгресс потребует реальных шагов, но это не является базовым сценарием S&P, заявил Вартапетов.

Уже имеющаяся угроза, по его словам, - это слабый экономический рост: по итогам 2017 года экономика РФ прибавила лишь 1,5%, провалив цель правительства (2,1%) даже в условиях стабильного рубля и взлетевших втрое цен на нефть.

Месяц к месяцу экономика сжималась начиная с августа, и за это время (до конца декабря) ее размер в денежном выражении сократился на 0,8%, пишет finanz.ru.

Другой риск с точки зрения госфинансов заключается в том, что у правительства возникает соблазн нарастить расходы бюджета в предвыборный год, отмечает Вартапетов: это может нивелировать позитивный эффект нефтяных сверхдоходов, которые текут в бюджет из-за того, что баррель стоит в 1,6 раза дороже, чем заложено в проект казны (65 долларов за Brent вместо 40).

Российские власти рассматривают возможность увеличить госрасходы рекордно с 2012 года, сообщил Bloomberg в середине января: вложения в инфраструктуру к 2021 году планируется нарастить на 30%, а ассигнования на медицину и образование - на 20%.

При этом в отношении санкций, в том числе их расширения на российский госдолг, сохраняется "высокая неопределенность", предупредил Вартапетов. Санкции "являются функцией не только российских внешнеполитических решений, но и внутриполитической дискуссии в США. Что из этих двух элементов более непредсказуемо - сложно сказать", добавил он.