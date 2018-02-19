Последнее обновление: 19.02.2018 12:17

Япония зарегистрировала первый за восемь месяцев внешнеторговый дефицит

Япония зафиксировала дефицит внешней торговли впервые за последние восемь месяцев на отметке 943,4 миллиарда иен (около 8,9 миллиарда долларов), свидетельствуют обнародованные в понедельник данные министерства финансов страны.

Импорт составил 7,03 триллиона иен (66,2 миллиарда долларов), что на 7,9% выше аналогичного показателя годом ранее. Экспорт в январе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 12,2% и составил 6,09 триллиона иен (57,37 миллиарда долларов).

Импорт из России вырос на 2,9% и составил 134,2 миллиарда иен (1,26 миллиарда долларов). Основу его — 96,6 миллиарда иен (909,97 миллиона долларов) — составляют поставки минерального топлива. Экспорт в Россию увеличился на 42,6% и составил 62,03 миллиарда иен (584,32 миллиона долларов).

Внешнеторговый баланс оказался в минусе за счет увеличения импорта в сочетании с ростом цен на нефть. Внешнеторговый дефицит зарегистрирован в Японии впервые за последние восемь месяцев.

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