Руководителям загранучреждений установили показатели по экспорту товаров на 2018 год

Постановлением Совмина № 131 от 15.02.2018 г. определены ключевые показатели эффективности работы руководителей загранучреждений РБ по экспорту товаров на 2018 год.

"Руководителям загранучреждений Беларуси, должностным лицам, закрепленным за странами в соответствии с постановлением Совмина от 23 декабря 2014 г. № 1235 ”О некоторых вопросах наращивания и диверсификации экспорта товаров и услуг“, поручено обеспечить ежемесячное увеличение объемов экспорта товаров (без учета объемов нефти, нефтепродуктов, газов нефтяных и углеводородов газообразных прочих, калийных и азотных удобрений) в процентах к аналогичному периоду 2017 года не ниже показателей, определенных настоящим постановлением", - говорится в сообщении Совмина.

Согласно документу, наибольших показателей - не ниже 145% - запланировано добиться по ЮАР и Нигерии. Экспорт в Китай предполагается нарастить на 44%, во Вьетнам, Аргентину и Бразилию - на 30%.

Относительно темпа роста экспорта в страны - участницы СНГ, то в Украину он должен составить не ниже 125%, Азербайджан - 109%, Россию - 107%, Армению и Казахстан- 106%.

Из числа стран Европы больше всего экспортные поставки предполагается нарастить в Словакию и Швецию (10%).

Контроль за выполнением постановления возложен на МИД.

Информация о ходе выполнения ключевого показателя эффективности работы по экспорту товаров будет ежеквартально направляться в правительство.