Американский производитель оружия Remington объявил о банкротстве

Американский производитель оружия Remington Outdoor Co. начал процедуру банкротства.

Remington достиг соглашения со своими кредиторами о поддержке реструктуризации бизнеса, сообщается в пресс-релизе компании.

"Сложная ситуация в индустрии делает сегодняшнее соглашение разумным. Я уверен, что эта перегруппировка станет для Remington гарантией дальнейшей работы в качестве сильной компании и национального наследия", - заявил председатель совета директоров компании Джим Гайслер.

Remington также заявила, что продолжит работу в обычном режиме, продолжив выплаты сотрудникам и торговым партнерам. Реструктуризация не повлияет на клиентскую поддержку и сервис.

Главный исполнительный директор компании Энтони Ачителли отметил, что компания "выйдет из этого процесса с более низким объемом заемных средств и высокой ликвидностью". Это даст Remington позиции для более агрессивной конкуренции и предоставит возможности для дальнейшего роста.

Реструктуризация позволит Remington снизить объем задолженности примерно на $700 млн, а также увеличить капитал ряда подразделений на $145 млн.

Remington, которая за свою 200-летнюю историю поставляла оружие на поля гражданской войны в США и обеих Мировых войн, в настоящее время принадлежит Cerberus Capital Management. Однако, по данным CNN, после окончания реструктуризации инвестфирма больше не будет владеть производителем оружия.

После золотой эры продаж при предыдущем президенте Бараке Обаме производители оружия в Америке сейчас столкнулись с проблемами. Продажи упали, оставив компании с чрезмерными запасами продукции на сладах и падением выручки, отмечается в статье.

"Число владельцев оружием снижается с 1970-х годов, и теперь их насчитывается меньше, чем когда-либо", - сказал профессор Университета Нью-Йорка Робер Шпитцер. Все меньше людей охотятся, интерес молодежи к оружию также падает, при этом оружейная отрасль не имеет большого успеха в попытках обратиться к женщинам и меньшинствам.