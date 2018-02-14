В Японии создали препарат, который убивает вирус гриппа за один день

Японская фармацевтическая компания Shionogi&Co заявила, что ее препарат может убить вирус гриппа за 24 часа.

Представители Shionogi & Co ожидают, что использование лекарств в Японии начнется уже в марте, пишет Science Alert.

В клиническом исследовании препарата Baloxavir Marboxil выяснилось, что среднее количество времени, которое тратится на уничтожение вируса у взрослых людей, составляло чуть более 24 часов.

Сейчас одним из самых распространенных препаратов для борьбы с вирусом гриппа является озелтамивир (который продается под торговой маркой Tamiflu). Этот препарат пытается остановить распространение вируса на моменте выхода новых вирусных частиц из зараженной клетки. В то же время, Baloxavir Marboxil предотвращает прежде всего заражение клеток от вирусной инфекции.

В январе 2018 года завершилась третья фаза клинических исследований нового лекарства на добровольцах, больных гриппом. Испытания показали: симптомы гриппа сохранялись у пациентов примерно столько же, сколько при лечении другими препаратами. Однако, по словам представителей Shionogi & Co., Baloxavir Marboxil уничтожал вирусы значительно быстрее — это уменьшало период, в течение которого пациент остается заразным.

"Преимущество состоит в том, что это одна таблетка на один раз, по сравнению с курсом терапии, поэтому особенно для пандемии это может быть преимуществом. У вас не возникнет проблем, если вы не завершите курс терапии", - рассказал один из разработчиков лекарства, руководитель глобального фармацевтического подразделения Roche Дэниэл О`Дэй.

Японские СМИ отмечают, что новый препарат, который нацелен на вирусы гриппа A и B, получил зеленый свет от японской правительственной комиссии министерства здравоохранения в начале февраля, что свидетельствует о вероятном продолжении производства и продажи лекарства. Ожидается, что лечить новым препаратом в Японии начнут уже в мае.