Трамп хочет сократить затраты на соцпрограммы, повысить военные расходы

Президент США Дональд Трамп в понедельник представил проект бюджета, который предусматривает снижение трат на социальные программы, такие как Medicare, и существенное увеличение военных расходов и финансирования для строительства стены на границе с Мексикой.

В ходе предвыборной кампании в 2016 году Трамп пообещал оставить в силе популярные программы, в том числе программу медицинской помощи пожилым людям Medicare и социального страхования Social Security, однако новый проект бюджета предполагает сокращение расходов на Medicare на $236 миллиардов в следующие 10 лет.

Тем не менее Белый дом сообщил, что сокращение расходов будет сделано за счет реформ госпрограммы медицинского страхования для пожилых людей, а не уменьшения льгот.

Маловероятно, что инициатива Трампа будет реализована, поскольку Конгресс, контролирующий федеральные расходы, редко утверждает предложенные президентами проекты бюджета. В то же время документ позволяет Белому дому изложить свои приоритеты на текущий год.

Предложение Трампа уже подверглось критике со стороны самого высокопоставленного демократа в бюджетном комитете Палаты представителей Джона Ярмута.

“Сокращение объема крайне важных федеральных инвестиций настолько радикально, что может свидетельствовать лишь о пренебрежительном отношении к работающим семьям и полном отсутствии видения более сильного общества”, - говорится в заявлении Ярмута.

Помимо социальных программ, проект предусматривает существенное сокращение невоенных расходов, что, по мнению Белого дома, поможет снизить дефицит бюджета более чем на $3 триллиона за 10 лет.

В своем проекте Трамп также предлагает потратить на $57 миллиардов меньше в 2019 финансовом году, чем предусматривает двухлетнее соглашение о бюджете, одобренное Конгрессом на прошлой неделе, которое увеличивает лимит расходов на военные и национальные программы на $300 миллиардов.

Договоренность между партиями означает, что Конгресс уже расставил свои приоритеты в отношении расходов и что предложения Трампа вряд ли будут учтены.

Однако администрация Трампа считает, что Конгрессу не нужно целиком исполнять расходную часть, в особенности когда речь идет о тратах на национальные программы.

“Послание очень простое: ван не нужно столько тратить”, - сказал директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни.

В проекте бюджета Трампа прогнозируется ежегодный рост ВВП США как минимум на 3 процента в течение трех следующих лет. Это амбициозный целевой показатель, необходимый, чтобы компенсировать одобренное Конгрессом в декабре сокращение налогов на $1,5 триллиона.

ВОЕННЫЕ, ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РАСХОДЫ

Предложенный Трампом проект бюджета в размере $4,4 триллиона предполагает выделение $716 миллиардов на военные программы и поддержку ядерного арсенала США.

Он также включает выделение $200 миллиардов на восстановление инфраструктуры страны и $23 миллиардов - на безопасность границ, при этом основная часть этой суммы предназначается для строительства стены на границе США с Мексикой.

Проект бюджета предусматривает дополнительные расходы в размере $571 миллиона на увеличение штата сотрудников иммиграционного и таможенного управления на 2.000 человек.

Стремясь выполнить еще одно предвыборное обещание, Трамп предложил выделить $200 миллиардов из федерального бюджета, чтобы стимулировать инвестиции в инфраструктуру общей суммой $1,5 триллиона в течение следующих 10 лет.