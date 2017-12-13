Последнее обновление: 13.12.2017 13:40

Трамп одобрил военный бюджет США на 2018 год

Президент США Дональд Трамп во вторник подписал военный бюджет на 2018 год объемом в 692 млрд долларов.

Базовый бюджет Пентагона составит 626 млрд долларов, еще 66 млрд пойдут на военные операции США за рубежом.

В ответ на нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в новом бюджете будет выделено 58 млн долларов на разработку новой ракеты среднего радиуса действия. На поставки оружия Украине предусмотрены 350 млн, а на Европейскую инициативу сдерживания - 4,6 млрд долларов.

Впервые в бюджете на 2018 год в отдельную статью выделена тема противодействия российской угрозе, что обусловлено "продолжающимися агрессивными действиями России".

В 2016 году США потратили на оборону 611 млрд долларов, а в 2017-м - более 580 млрд.

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