Чистая прибыль Heineken в 2017 году увеличилась на четверть

Голландский пивоваренный концерн Heineken в 2017 году увеличил чистую прибыль на 25,6% - до 1,935 млрд евро против 1,540 млрд евро годом ранее.

Выручка выросла на 5,3% - до 21,888 млрд евро по сравнению с 20,792 млрд евро в 2016 году, говорится в отчете компании.

Операционная прибыль увеличилась на 6,2%, составив 3,759 млрд евро.

Heineken зафиксировал хорошие показатели во всех регионах присутствия, за исключением Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности, Вьетнама, Китая и США, отмечается в тексте. При этом объем продаж значительно вырос в Бразилии, ЮАР, Мексике и Румынии.

В течение прошлого года концерн инвестировал в развитие производственных мощностей в Мексике, Камбодже, Вьетнаме, Эфиопии и Гаити, в открытие нового пивоваренного завода в Кот-д'Ивуаре и пивоваренного завода в Мозамбике.