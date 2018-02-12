ЦБ Азербайджана сократил учетную ставку до 13% годовых с 15%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) снизил учетную ставку до 13 процентов годовых с 15 процентов, снизив диапазон процентного коридора по операциям с ликвидностью до 8-16 процентов с 10-18 процентов, сказал председатель правления Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов на встрече с журналистами по итогам заседания правления ЦБА.

“Решение о снижении учетной ставки было принято в связи с сокращением среднегодовой инфляции до однозначного уровня, уменьшением прогнозов инфляции и улучшением внешнего баланса. В связи с этими положительными тенденциями Центробанк считает возможным снижения учетной ставки и в будущем, сохраняя ее реальный уровень в позитивной зоне. Согласно оценкам, переход ЦБА к нейтральной денежной политике положительно скажется на экономической активности страны”, - сказал глава ЦБА.

Центробанк не менял учетную ставку с сентября 2016 года.

По словам Рустамова, проводимые с 2014 года реформы, а также увеличение стоимости нефти на мировом рынке позволили улучшить показатели платежного баланса. Профицит текущего счета платежного баланса к ВВП на конец 2017 года ожидается на уровне 5 процентов. Профицит внешнеторгового баланса в 2017 году составил $5 миллиардов, что больше показателя предыдущего года в десять раз. Экспорт в 2017 году увеличился на 52 процента, а ненефтяной экспорт - на 23 процента.

“На фоне улучшения платежного баланса стратегические валютные резервы страны выросли на 11 процентов. Согласно прогнозам, позитивные тенденции продолжатся и в 2018 году”, - сказал Рустамов.

Он также пообещал стабильный курс маната.

“Целью ЦБА является обеспечить управляемый и маловолатильный курс маната, чтобы инвесторы, приходящие в Азербайджан, могли строить свои долгосрочные планы”, - сказал Рустамов.

По его словам, рост валютных резервов ЦБА в 2018 году будет таким же, как в 2017 году, и будет связан со стоимостью нефти на мировом рынке. Валютные резервы Центробанка в 2017 году увеличились на 34,2 процента.

Следующее заседание правления ЦБА запланировано в апреле 2018 года.