Палестина будет добиваться членства в ООН

Палестина продолжит добиваться полноценного членства в ООН, несмотря на вето США, которое при нынешней администрации выглядит еще более неизбежным, чем раньше, сказал в интервью РИА Новости советник президента Палестины по международным отношениям и внешнеполитическим вопросам Набиль Шаас.

У палестинцев с декабря 2012 года есть статус государства-наблюдателя при организации, который им присвоила Генассамблея ООН, однако полное членство требует санкции Совета Безопасности ООН, где Соединенные Штаты, как один из пяти постоянных членов, имеют право вето.

"Я только что вернулся из Японии. Членство Японии пять раз ветировалось в СБ ООН, в основном, Советским Союзом. Сегодня единственной державой, которая применяет право вето, являются Соединенные Штаты. У них есть право заветировать нашу заявку на полноправное членство даже теперь, когда Генассамблея внушительным большинством признала, что мы государство и имеем право на членство. Но Генассмблея не может дать нам полноценное членство", - сказал собеседник агентства.

"Мы продолжим пытаться, и пусть Соединенные Штаты ветируют нас и дальше. Может быть, мир устанет от использования американцами вето в ответ на нашу заявку", - добавил он.

Он подтвердил намерение Аббаса в ближайшее время выступить в СБ ООН, где президент, по словам его советника, подтвердит приверженность Палестины мирному процессу, но потребует перевести его в формат "более справедливый и многосторонний" по сравнению с нынешним монопольным посредничеством США. "Господин Аббас, наш президент, выступит в Совете Безопасности ООН на тему Ближнего Востока. Он просто выступит с речью и уйдет. Он будет говорить то же самое, что я только что вам изложил: что Израиль грубо нарушает существующие соглашения, что Соединенные Штаты откровенно их в этом поддерживают, что пришло время Совету Безопасности одобрить международный мирный процесс на основе устава Объединенных Наций", — сообщил Шаас.

"Скажет он и то, что я все время подразумевал: "Мы сохраняем приверженность мирному процессу. Просто хотим более справедливого и многостороннего его формата", - добавил он.