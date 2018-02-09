В Беларуси создали НКФО «Белинкасгрупп»

В Беларуси создали ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Белинкасгрупп».

Как сообщает Нацбанк РБ, сегодня состоялось подписание договора, условиями которого доля участия Национального банка в создаваемом акционерном обществе определена в размере 44%, ОАО «АСБ Беларусбанк» – 49%, ОАО «Белагропромбанк» – 7%.

После подписания договора состоялось первое учредительное собрание открытого НКФО, на котором приняты ключевые решения по вопросам утверждения устава организации, оценки стоимости неденежного вклада, вносимого банками-акционерами в уставный фонд НКФО, о выпуске акций, об образовании органов управления общества и избрании членов органов управления и членов ревизионной комиссии, а также о назначении руководителя НКФО, его заместителей, главного бухгалтера.

Председателем правления ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Белинкасгрупп» назначен Андрей Посканной.

В ближайшей перспективе в целях реализации проекта планируется выполнение процедурных вопросов по формированию денежной части уставного фонда НКФО и подача заявления на государственную регистрацию «Белинкасгрупп».

Как поясняет регулятор, ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Белинкасгрупп» создается в целях сокращения общегосударственных затрат и повышения эффективности функционирования банковской системы. Основные задачи «Белинкасгрупп» – оказание содействия Национальному банку в обеспечении наличного денежного обращения, организация централизованной системы сбора, обработки и доставки наличных денежных средств и иных ценностей при оказании кассово-инкассаторских услуг банковской системе Беларуси, субъектам хозяйствования, проведение кассовых операций.

«Создание специализированной организации с применением передового опыта и лучших мировых практик позволит реализовать на территории Беларуси инновационную модель наличного денежного обращения. Новые принципы взаимодействия участников рынка банковских услуг позволят сохранить централизованную управляемость наличным денежным обращением и организовать эффективный оборот денежной наличности», - говорится в сообщении регулятора.