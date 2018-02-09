В Беларуси задним числом повысили цены на газ, электрическую и тепловую энергию

С 1 января 2018 года для населения изменились отдельные субсидируемые, а также обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат цены (тарифы) на природный газ, электрическую и тепловую энергию, сообщило Министерство энергетики.

Решение о повышении цен было принято постановлением Совета министров №7 еще 5 января 2018 года, но Министерство энергетики сообщило об этом только сейчас.

Информацию о действующих ценах на энергоресурсы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также населения можно посмотреть на сайте Минэнерго, в разделе «Цены (тарифы)».