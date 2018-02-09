Последнее обновление: 09.02.2018 10:52

Курсы валют в банках Минска на 9 февраля 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,005 рубля и составил 2 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,011 рубля и составил 2,005 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,001 рубля и составила 2,451 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,006 рубля и составила 2,454 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,44 (снизился на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,45(снизился на 0,03 рубля).

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