Банк Англии сохранил ставки, допускает более агрессивное ужесточение политики

Банк Англии в четверг оставил процентные ставки без изменений, однако сообщил, что их, возможно, необходимо будет повысить раньше и немного сильнее, чем регулятор полагал три месяца назад, на фоне улучшения прогнозов роста ВВП Великобритании благодаря уверенному глобальному восстановлению экономики.

Чиновники британского центробанка, как и ожидали аналитики, опрошенные Рейтер, единогласно одобрили сохранение ключевой ставки на уровне 0,5 процента, сообщил регулятор.

Комитет по монетарной политике центробанка в ноябре поднял ставки впервые более чем за десять лет, а в четверг сообщил, что считает, что новое повышение должно произойти раньше, чем регулятор полагал осенью.

“Если экономика в целом будет развиваться в соответствии с февральским прогнозом инфляции, монетарную политику необходимо будет ужесточить немного раньше и немного сильнее в прогнозируемый период, чем предполагалось на момент публикации ноябрьского отчета”, - сообщил комитет.

Банк Англии подтвердил свой план постепенного повышения ставок. Перед заседанием в четверг финансовые рынки ждали, что ставка достигнет 1,2 процента к началу 2021 года, отметил центробанк.

Тем не менее при подобном сценарии инфляция через три года все равно будет превышать 2-процентный целевой уровень Банка Англии, сообщил регулятор. Это говорит о том, что центробанк может повышать ставки агрессивнее, чем в последнее время прогнозировали инвесторы.

В ноябре Банк Англии сигнализировал, что ждет двух повышений ставок в ближайшие три года.

Центробанк в четверг повысил прогнозы расширения британской экономики, ожидая, что рост ВВП в следующие три года в среднем будет составлять 1,75 процента. До кризиса экономика страны в среднем расширялась на 2,9 процента в год.

Банк Англии связал слабый прогноз с замедлением роста численности рабочей силы из-за уменьшения притока иммигрантов в Британию после Brexit и старения населения страны.

Однако даже замедление роста не исключает риска сохранения чрезмерно высоких темпов инфляции. Хотя Банк Англии понизил большинство прогнозов инфляции после недавнего роста фунта стерлингов и доходности госбондов, рост цен, как ожидается, останется выше целевого 2-процентного уровня, составив 2,11 процента через три года.