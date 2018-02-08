В Беларуси автомобильное топливо подорожало в среднем на 1,6%

В Беларуси с 8 февраля цены на автомобильное топливо поднялись в среднем на 1,6% процента, или на 2 копейки.

Так, бензин АИ-92 на белорусских заправках теперь стоит 1,21 рубля, АИ-95 — 1,29 рубля, АИ-98 — 1,5 рубля, дизельное топливо — 1,31 рубля.

Решение о повышении цен концерн "Белнефтехим" объясняет "значительным ростом стоимости нефти и увеличением с 1 февраля 2018 г. ставок акцизов на нефтепродукты" и отмечает, что "цена автомобильного топлива на АЗС Беларуси по-прежнему остается самой низкой в Европе".

В последний раз цены повышались 26 октября 2017 года. Тогда стоимость топлива возросла на 2 копейки.

В концерне «Белнефтехим» неоднократно ранее заявляли, что цены на нефтепродукты необходимо увеличивать в связи со значительным ростом стоимости нефти и увеличением ставок акцизов на моторное топливо, компенсации потерь НПЗ. При этом адекватным было бы увеличение цены на 23%, что позволило бы компенсировать затраты нефтеперерабатывающих производств и привести цены на топливо в паритет с российскими.