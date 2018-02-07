Последнее обновление: 07.02.2018 17:04

RBI увеличил квартальную прибыль почти втрое

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI), одна из крупнейших в Центральной и Восточной Европе, существенно увеличила чистую прибыль в четвертом квартале и 2017 году в целом после включения в отчетность результатов Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG по итогам реструктуризации.

Чистая прибыль RBI в октябре-декабре подскочила до 206 млн евро с 69 млн евро годом ранее, говорится в предварительной отчетности банка. Чистый процентный доход увеличился на 9,1%, до 816 млн евро, комиссионные вознаграждения выросли на 12%, до 448 млн евро.

Годовая чистая прибыль повысилась более чем вдвое - с 520 млн до 1,12 млрд евро.

Годовой отчет вместе с прогнозом финпоказателей и информацией о дивидендах будут обнародованы 14 марта.

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