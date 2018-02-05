Правительство РБ утвердило размеры надбавок юрлицам за сельхозпродукцию

Совмин постановлением №90 от 3 февраля утвердил размеры надбавок в 2018 году юрлицам за реализованную сельхозпродукцию.

Как сообщается на сайте правительства, выплаты в виде субсидий предоставляются из местных бюджетов за реализованное, направленное на переработку молоко, крупный рогатый скот, гречиху, тресту льна-долгунца. Надбавка за тонну молока базисной жирности (без НДС) составит Br22, за тонну крупного рогатого скота - Br390.

Надбавки по тресте льна-долгунца (за тонну) варьируются в зависимости от номера (№1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5 и выше) и составляют от Br73,5 и более, по гречихе - Br82.

Надбавки выплачиваются юрлицам и их обособленным подразделениям, занимающимся производством сельхозпродукции.

При этом субсидии для юрлиц, которые занимаются этим в неблагоприятных для производства сельхозпродукции районах, увеличиваются на 1-10%.

Средства, выплачиваемые за гречиху, молоко и КРС, юрлицам рекомендуется использовать для приобретения энергоресурсов, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, семян, средств защиты растений, ветеринарных препаратов, белкового сырья, запасных частей для сельхозтехники, оплаты услуг по ремонту сельхозтехники и погашения задолженности по ним, погашения задолженности по лизинговым платежам за сельхозтехнику, а также для обслуживания, погашения кредитов банков, выданных на закупку минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов сельхозорганизациям, задолженность по кредитам которых передана ОАО "Агентство по управлению активами".

Полученные за тресту льна-долгунца деньги рекомендуется использовать для аналогичных целей, а также для выплаты зарплаты работникам, занятым на возделывании и уборке льна-долгунца, погашения задолженности по ним, для погашения кредитов банков, выданных на указанные цели, и процентов за пользование ими.

Облисполкомам поручено принять меры по реализации постановления, которое вступит в силу после его официального опубликования. При этом установленные документом размеры надбавок действуют с 1 января 2018 года.