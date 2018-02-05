В Bank of America предсказали падение S&P 500 на 2,8% к концу 1-го квартала

Значение американского фондового индекса Standard & Poor's 500 может упасть до конца первого квартала до 2686 пунктов, то есть на 2,8% относительно текущего уровня, прогнозируют аналитики Bank of America Merrill Lynch.

Эксперты AMP Capital Investors Ltd. также полагают, что негативная динамика на фондовом рынке может продолжиться, но в конечном счете сохранение позиций в акциях будет оправданным.

"Падение может продолжиться, так как инвесторы стали корректироваться на более резкое, чем предполагалось, ужесточение политики ФРС, - полагает глобальный инвестиционный аналитик AMP Capital Шейн Оливер. - Скорее всего, это окажется запоздалой коррекцией, примерно на 10%, а не жестким "медвежьим" рынком".

По его прогнозу, доход от инвестиций в акции в 2018 году будет положительным, несмотря на растущую волатильность, сообщило агентство Bloomberg.

Увеличение корпоративных прибылей и потребительских расходов за счет повышения зарплат обеспечат дальнейший подъем экономики США, если только значительное усиление инфляции не подтолкнет Федрезерв к более быстрому ужесточению денежно-кредитной политики, полагает Ш.Оливер.

Падение Dow Jones Industrial Average за неделю в пунктах было максимальным за девять лет - с худших дней кризиса 2008 года, оно превысило 1095 пунктов, свидетельствуют данные FactSet. В процентном выражении индекс потерял 4,1%, чего не наблюдалось с начала января 2016 года. Standard & Poor's 500 также продемонстрировал самое значительное недельное падение более чем за два года - на 3,9% (до 2762,13 пункта), тогда как Nasdaq Composite за пять сессий потерял 3,5%, пишет The Wall Street Journal.

Индикатор глобального рынка акций MSCI All Country World по итогам минувшей недели рухнул на 3,4%, что стало сильнейшим падением с января 2016 года. С рекордного максимума, зафиксированного 26 января, он опустился на 3,6%, однако с начала текущего года по-прежнему находится "в плюсе" - более чем на 3%.