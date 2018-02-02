Honda улучшила годовой прогноз прибыли за счет роста продаж в Азии

Honda Motor Co Ltd в пятницу повысила годовой прогноз операционной прибыли на 4 процента, поскольку компания ожидает роста продаж в Азии, при этом продолжая сокращать расходы, а также ввиду ухудшения прогноза динамики иены к доллару.

Третий по величине в Японии автопроизводитель ожидает получить годовую операционную прибыль в размере 775 миллиардов иен ($7,06 миллиарда), с учетом что средний курс иены к доллару составит 110 иен в финансовом году, который завершится в марте, против текущего курса в 109 иен.

Прибыль компании в период с октября по декабрь составила 284,5 миллиарда иен, поднявшись на 37 процента по сравнению с годом ранее и превысив усредненный прогноз опрошенных Reuters аналитиков на уровне 281,6 миллиарда иен.

Улучшению показателей Honda способствовал уверенный рост продаж автомобилей и мотоциклов.

Однако компания все еще ожидает снижения годовой операционной прибыли на 7,8 процента по сравнению с годом ранее, поскольку рост расходов и вопросы, связанные с качеством, а также инвестиции в научные исследования и разработки и последствия изменений в процессе начисления пенсий нивелировали эффект от продаж и сокращения расходов.

Honda рассчитывает продать 5,23 миллиона автомобилей в финансовом году, который завершится в марте, то есть на 3,9 процента больше, чем годом ранее, и больше, чем говорилось в предыдущем прогнозе. Компания также ожидает роста годовых продаж мотоциклов на мировых рынках в текущем году.

Honda ожидает, что наибольшая часть продаж впервые за год придется не на Северную Америку, а на азиатские рынки.