Fitch повысило рейтинги шести белорусских банков до уровня «B»

Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») шести белорусских банков с уровня «B-» до «B». Прогноз по долгосрочным РДЭ – «Стабильный».

Как сообщает агентство, рейтинги повышены следующим банкам: Беларусбанк, Белинвестбанк, Банк развития Республики Беларусь («БРРБ»), БПС-Сбербанк, ОАО Банк БелВЭБ и Белгазпромбанк.

Данные рейтинговые действия последовали за повышением суверенных долгосрочных РДЭ Беларуси и странового потолка с «В-» до «В».

Рейтинги устойчивости данных банков не затронуты рейтинговыми действиями.