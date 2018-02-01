Последнее обновление: 01.02.2018 16:32

В Беларуси начнут выпускать сыр с белой плесенью

Три белорусских завода планируют начать производство сыра с белой плесенью. Об этом сообщил директор РУП "Институт мясо-молочной промышленности" Алексей Мелещеня сегодня перед научно-практическим семинаром "Инновационные технологии и оборудование для пищевой промышленности".

"На сегодня три завода рассматривают возможность организации производства сыра с белой плесенью типа "Камамбер", готовят проектно-сметную документацию. Надеемся, что наши разработки реализуются уже в ближайшие годы, и мы сможем по достоинству оценить искусство наших сыроделов. Эти сыры будут намного дешевле импортных с не менее высоким качеством", - рассказал Алексей Мелещеня, которого цитирует БелТА.

Сыр "Камамбер", покрытый плотной корочкой плесени, имеет мягкую и жирную консистенцию. При его производстве применяется специальная микрофлора. Длительность процесса производства молочного продукта составляет 20-30 суток в зависимости от температурных режимов. Этому виду сыра насчитывается более 200 лет, его производят в основном во Франции, Италии и Германии.

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