Lenovo зафиксировала квартальный чистый убыток

Китайский производитель персональных компьютеров Lenovo Group сообщил, что ему не удастся осуществить намеченную реорганизацию мобильного бизнеса к марту, отчитавшись о квартальном убытке из-за расходов, связанных с налоговой реформой в США.

Lenovo, которая в 2017 году уступила компании HP Inc звание крупнейшего в мире производителя ПК, столкнулась с трудностями развития бизнеса мобильных устройств в условиях роста стоимости компонентов и жесткой конкуренции на рынке.

В этом сегменте, на долю которого приходится 16 процентов выручки Lenovo, компания зафиксировала операционный убыток в размере $92 миллиона в третьем квартале, завершившемся в декабре.

Ключевое подразделение компании, занимающееся производством персональных компьютеров и умных устройств, между тем оказалось успешным с точки зрения выручки.

В этом сегменте, на которое приходится более 70 процентов выручки Lenovo, был зафиксирован рост выручки на 8 процентов, несмотря на сокращение рыночной доли на 0,2 процентных пункта в годовом выражении.

Общая выручка Lenovo в период с октября по декабрь достигла трехлетнего максимума в размере $12,94 миллиарда, немного повысившись по сравнению с $12,17 миллиарда годом ранее.

Однако компания зафиксировала квартальный убыток в размере $289 миллионов по сравнению с прибылью в $98 миллионов годом ранее из-за единовременных списаний на общую сумму $400 миллионов, связанных с переоценкой отложенных налоговых активов в рамках нового налогового кодекса США.

Lenovo повторила, что перспективы развития бизнеса в краткосрочной перспективе выглядят неоднозначно, но сообщила, что снижение корпоративного налога в США “благоприятно скажется” на показателях компании в долгосрочной перспективе.