Китай впервые опубликовал сводный индекс PMI

Государственное статуправление КНР впервые опубликовало сводный индекс менеджеров закупок (PMI), объединяющий показатели промышленного сектора и сферы услуг.

Значение индикатора в январе составило 54,6 пункта. Показатель выше 50 пунктов свидетельствует об усилении деловой активности, ниже - о сокращении.

Китай ранее ежемесячно публиковал отдельные значения индексов PMI для перерабатывающей промышленности и сферы услуг. Однако, такой подход, по мнению ГСУ, "недостаточно полно отражает общие изменения в экономике", сообщает агентство "Синьхуа".

ГСУ заявило, что сохранит старые индексы, при этом новый показатель "предоставит новый метод мониторинга макроэкономики, а также позволит внести новое содержание и улучшить существующую систему расчета PMI". На разработку и испытание новой системы статуправлению потребовалось два года.

В ГСУ также отметили, что общий PMI лучше сопоставим с изменениями показателя ВВП и сравним с показателями других стран.

"По состоянию на декабрь, подобный индекс обнародовали такие страны и регионы, как Европейский союз, США, Великобритания, Германия и Япония", - отмечается в заявлении статуправления.

В январе индекс PMI в перерабатывающей промышленности Китая опустился до 51,3 пункта по сравнению с 51,6 пункта в предыдущем месяце, при этом PMI в сфере услуг вырос до 55,3 пункта с 55 пунктов.