Electrolux отчиталась о превысившей прогнозы прибыли

Electrolux, крупнейший в Европе производитель бытовой техники, в среду отчитался о превысившей ожидания квартальной операционной прибыли и подтвердил прогноз спроса в Европе и Северной Америке в 2018 году.

Производитель электробытовых приборов под брендами Electrolux, Frigidaire, AEG и Anova сообщил, что его операционная прибыль за четвертый квартал, завершившийся в декабре, составила 1,97 миллиарда крон ($251 миллион), превысив показатель в 1,62 миллиарда за аналогичный период прошлого года и усредненный прогноз аналитиков, опрошенных Рейтер, в 1,87 миллиарда.

Компания сообщила о хороших показателях в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, а также в Латинской Америке. Финансовые результаты североамериканского бизнеса Electrolux не дотянули до прогнозов из-за ценового давления, снижения объемов и сырьевых расходов, сообщила компания.

Electrolux подтвердила прогноз для рынка бытовой техники, обнародованный в ноябре, сообщив, что ждет роста поставок на европейском рынке на 1-2 процента, а в Северной Америке - на 2-3 процента.

Акции Electrolux к 13.34 выросли на 6,3 процента. За 2017 год бумаги компании прибавили около 12 процентов.