Volvo улучшила прогноз рынка благодаря скачку заказов на грузовики

Шведский автопроизводитель AB Volvo повысил прогнозы для рынка грузовых автомобилей по обе стороны Атлантического океана, поскольку активный спрос в большинстве подразделений компании позволил ей добиться 30-процентного роста базовой прибыли в четвертом квартале.

Компания также отчиталась о более существенном, чем ожидалось, росте заказов на грузовики.

Производители грузовиков, такие как Volvo и его немецкие конкуренты Daimler и Volkswagen, улучшили показатели за счет растущего или уже высокого спроса на всех основных автомобильных рынках в течение последних нескольких кварталов, что происходит достаточно редко.

Крупнейшая в Швеции компания по размеру выручки и численности персонала повысила прогноз продаж тяжелых грузовиков в 2018 году как в Европе, так и в Северной Америке, и улучшила прогноз спроса на ключевых рынках строительного оборудования.

Скорректированная операционная прибыль компании выросла до 7,33 миллиарда крон ($932 миллионов) против 5,66 миллиарда годом ранее. Аналитики в среднем ожидали прибыль в размере 7,39 миллиарда.

Шведский автопроизводитель сообщил, что число принятых заказов на грузовики компании выросло на 29 процентов за квартал, тогда как аналитики ожидали роста на 15 процентов.