Порошенко утвердил план многонациональных военных учений на 2018 год

Президент Украины Петр Порошенко утвердил план проведения в 2018 году многонациональных военных учений подразделений ВСУ на территории нашей страны и их участия в учениях за ее пределами, сообщает пресс-служба главы государства со ссылкой на соответствующий указ.

«Президент Петр Порошенко утвердил «План проведения многонациональных учений с участием подразделений Вооруженных Сил Украины на территории Украины и их участия в многонациональных учениях за пределами Украины на 2018 год», - говорится в сообщении.

Порошенко также подписал Закон № 2270-VIII "Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях».

Согласно документам, в Украине в этом году планируется провести ряд многонациональных учений по подготовке подразделений Вооруженных Сил: украинско-американские учения «Репид Трайдент - 2018», украинско-американские учения «Си Бриз - 2018», многонациональные учения «Светлая Лавина - 2018», многонациональные учения «Чистое небо - 2018» и украинско-румынские учения «Ривериан - 2018».

В пресс-службе сообщили, что реализация положений Закона и Указа обеспечит выполнение задач в области безопасности и обороны, повысит эффективность реализации национальных программ по развитию собственных Вооруженных Сил и выполнения международных обязательств нашего государства. Кроме того, проведение учений позволит увеличить финансовые поступления в национальную экономику за счет предоставления соответствующих товаров, работ, услуг для подразделений других государств.

Ответственность за подготовку и проведение в 2018 году многонациональных военных учений на территории Украины и обеспечение участия подразделений Вооруженных Сил нашего государства в многонациональных учениях за пределами Украины в 2018 году возлагается на министра обороны Украины.