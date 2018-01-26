Последнее обновление: 26.01.2018 15:45

Беларусь продлевает лицензирование экспорта отдельных лесоматериалов за пределы ЕАЭС

Лицензирование экспорта из Беларуси за пределы Евразийского экономического союза отдельных видов лесоматериалов вводится с 1 февраля 2018 года.

Согласно постановлению Совмина № 59 от 25 января 2018 года, экспортерам отдельных видов лесоматериалов необходимо получать генеральную или разовую лицензию, выдаваемую в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Министерством лесного хозяйства.

Министерство лесного хозяйства согласовывает заявление о выдаче лицензии на экспорт лесоматериалов при наличии заключенного между названным Министерством и организацией соглашения об условиях поставок лесоматериалов.

Основные пункты постановления вступают в силу с 1 февраля 2018 г. и действуют в течение шести месяцев.

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